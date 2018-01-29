Европарламент одобрил начало санкций ЕС против Польши

Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете Европейского Союза.

Члены комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержали резолюцию его председателя Клода Мораэса, передает РИА Новости.

ЕК считает, что проводимая в Польше судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной. В декабре Еврокомиссия представила законопроект в рамках статьи 7 договора с Евросоюзом, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Однако отмечается, что для окончательного лишения Польши права голоса потребуется сначала единогласное заявление саммита ЕС, который должен констатировать «серьезное и устойчивое нарушение» Польшей ценностей ЕС.