Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным

Минпромторг Российской Федерации подготовил законопроект, в котором электронные сигареты приравниваются к обычным с соответствующими ограничениями на продажу, рекламу и потребление.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает сайт газеты «Известия».

Пункт об отслеживании оборота и движения оборудования для производства никотиносодержащей продукции, электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака, вступит в силу, по предварительным данным, с первого июля 2020 года.

Планируется ввести ограничения на рекламу электронных сигарет, запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более трех миллилитров и продажа сменных картриджей с жидкостью, содержание никотина в которой превышает три миллилитра.

Помимо этого, предполагается, что электронные сигареты будет запрещено продавать несовершеннолетним.