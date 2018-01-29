Замдиректора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку. Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источники.

BREAKING: Andrew McCabe has stepped down effective today as FBI deputy director, multiple sources familiar with the matter tell @ NBC News pic.twitter.com/kLrhDjzq7B — MSNBC (@MSNBC) 29 января 2018 г.

Отмечается, что Маккейб покинул свой пост на фоне частой критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб может уйти с поста в начале 2018 года из-за скандала о расследовании дела переписки бывшего кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон.