Надо вывести в рост экономику РФ, чтобы обеспечить благосостояние граждан – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что экономику России нужно вывести в рост, чтобы обеспечить благосостояние граждан. Такое мнение он высказал в ходе церемонии подписания Генерального соглашения на 2018-2020 годы между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан», - отметил Путин.

Путин также отметил, что период рецессии в экономике России пройден, в агро-промышленном комплексе сейчас наблюдается рост, который нужно закрепить.