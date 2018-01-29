В Интернете назвали верные способы провалить любое собеседование

В Twitter вспомнили случаи, когда одна сказанная на собеседовании фраза склонила работодателя отказать соискателю в работе. Пользователи публикуют свои истории под хештегом #IBlewTheInterviewWhen («Я провалил собеседование, когда...»).

Так, например, один из них считает, что не получил место из-за того, что сделал реверанс.

Другой заявил, что провалил собеседование, когда работодатель спросил, где он видит себя через пять лет, на что соискатель ответил: «надеюсь, что не на этой свалке».

Еще один неудавшийся соискатель отметил, что не прошел собеседование, когда на просьбу описать себя одним словом ответил: «Противоречивый».

Следующая соискательница рассказала, что провалила интервью, когда не смогла придумать ни одной причины, по которым ее должны принять на работу.

Также среди причин неудачи на собеседованиях назывались «кража» места на парковке у потенциального работодателя, удар машиной в автомобиль предполагаемого босса после собеседования и сотни других абсурдных историй.