В Госдуму внесли законопроект об отказе от понятия «образовательные услуги»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому из законодательства вычеркивается понятие «образовательные услуги». Об этом свидетельствуют данные электронной базы парламента.

«Образовательный процесс представляет собой совместную деятельность образовательной организации, педагога и обучающегося по реализации — освоению образовательных программ. Таким образом, образование не является услугой», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы утверждают, что как социальное благо образование не является имуществом или результатом выполнения работ. К тому же, такая формулировка вызывает недовольство у педагогов, обучающихся и их родителей.