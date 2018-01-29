На Урале найден гигантский изумруд весом более 1,5 кг

Изумруд весом 1,6 килограмма был найден на Малышевском руднике.

По словам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Полупрозрачный светло-зеленый камень относится ко второму сорту, цветность вторая. Согласно предварительной оценке сотрудников Гохрана РФ, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. Длина изумруда составляет 14 см, а ширина – 7 см, сообщается на сайте Янтарного комбината.

Министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин отметил, что Малышевское месторождение известно во всем мире, в том числе уникальными находками.

«В настоящее время на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи, соответственно, обретение новых редких минералов», - рассказал он.

Имя новый крупнейший изумруд пока не получил.

В департаменте отметили, что Малышевский рудник пережил непростые времена.

В течение многих лет здесь добывали бериллы и руду редких металлов для оборонной и атомной промышленности, однако в 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. С 2008 года на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику с целью продолжения разработки уникального месторождения.

Ранее в Якутии был найден крупнейший желтый алмаз массой 34,17 карата (почти семь граммов).