Дорожные знаки ограничения скорости могут начать размещать на щитах салатового цвета

Специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предложили размещать на щитах салатового цвета дорожные знаки ограничения скорости.

Эксперты полагают, что подобное цветовое решение необходимо для улучшения видимости на автомагистралях. По их данным, водители следят за дорогой в среднем 80% времени пребывания за рулем, а 20% отвлекаются, в связи с чем не распознают многие дорожные знаки, что сильно увеличивает шансы попасть в ДТП.

«Ничего не знаю об исследованиях по поводу цветового восприятия знаков, но вообще во всем мире они или белые, или желтые», - заявил в интервью радио «Звезда» автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом он добавил, что «салатовых я не видел ни в одной стране мира, это будет нечто новое».

«Но на самом деле, почему бы и нет? Если действительно есть сведения о том, что такие знаки лучше воспринимаются», - подчеркнул Моржаретто.

По мнению автоэксперта, эксперимент следует «на каких-то улицах, в каких-то городах сделать и посмотреть, насколько это эффективно, а потом можно думать "да" или "нет"».