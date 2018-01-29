Публикация «кремлевского доклада» не рассматривается как новая санкционная волна – Песков

В Кремле намерены провести анализ последствий подготовки так называемого «кремлевского доклада» с целью защитить интересы российских компаний, которые могут оказаться в этом списке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что публикация доклада не рассматривается как новый виток санкций.

«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», - рассказал он.

Песков подчеркнул, что также необходимо «анализировать, какие действия последуют дальше за публикацией доклада».

«Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», - заключил он.

На вопрос, есть ли у РФ ответный подобный список, представитель Кремля воздержался от ответа и еще раз призвал проанализировать содержание доклада.

Ожидается, что 29 января будет опубликован американский «кремлевский доклад».

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия оставляет за собой право дать ответ на введенные США дополнительные санкции.