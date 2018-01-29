Путин поздравил Ниинисте с победой на выборах президента Финляндии

Президент России Владимир Путин поздравил Саули Ниинисте с переизбранием на пост главы Финляндии.

«Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму Ниинисте по случаю его переизбрания на пост президента Финляндской Республики», - сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении также говорится, что Владимир Путин «подтвердил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-финляндских связей на благо народов двух стран, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности».

Напомним, в минувшее воскресенье Минюст Финляндии сообщил, что Саули Ниинисте выиграл президентскую гонку, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней.