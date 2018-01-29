Летевший в Москву рейс Turkish Airlines возвращается в Стамбул
Угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет.
Фото: Hansueli Krapf / wikipedia
Рейс ТК413 авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел из Стамбула в Москву, возвращается в аэропорт отправления. Причиной такого решения стали технические неполадки.
«Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время из-за технической причины возвращается в аэропорт Стамбула. Через полчаса он должен приземлиться в аэропорту Ататюрка»,
- цитирует слова представителя авиакомпании РИА Новости.
Однако, какого рода неполадки стали причиной возвращения самолета, собеседник не уточнил.
Кроме того, известно, что угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет.
Ранее сообщалось, что в Амстердаме из-за непогоды отменены более 200 авиарейсов.