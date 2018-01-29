Личные документы Гитлера выставлены на продажу

На интернет-аукционе MomentsInTime выставлена на продажу налоговая декларация Адольфа Гитлера 1926 года.

Согласно документу, валовой доход Гитлера тогда составлял около 2 487 рейхсмарок.

Как уточняет портал TMZ, один доллар тогда оценивался примерно в 4 рейхсмарки – таким образом, доход Гитлера приравнивался к 600 долларов. В настоящее время это приравнивается к 7-8 тысячам долларов.

На документе также указан домашний адрес Гитлера и его подпись. Налоговую декларацию продавец выставил на продажу за $125 тыс.

Ранее на аукционе был выставлен «Мерседес» Гитлера, однако его никто не захотел покупать.