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Американские военные стали жертвами собственных спецслужб - эксперт о «рассекреченных» военных базах США

Роман Захаров
12:01 29.01.2018
Местоположение военных баз США удалось обнаружить благодаря недоработке в приложении Strava, которое создано для отслеживания спортсменами своих достижений.
Фото: The U.S. Army/flickr

Эксперт прокомментировал произошедший в Вооруженных силах США инцидент, в результате которого удалось обнаружить местоположение американских военных баз.

«Что касается скандала, который разразился в ВС США, то он закономерен. Он закономерен, потому что американские военные стали жертвами программ, которые разрабатывают их же спецслужбы», - заявил военный обозреватель Александр Жилин в беседе с корреспондентом «Звезды».

Эксперт отметил, что «разрабатывают американские спецслужбы эти программы, включая и мирное гражданское население, и таким образом пишутся, чтобы было можно вычислять те или иные военные объекты, или объекты, куда просто так не попадешь».

«Вот они стали жертвами вот этих программ», - добавил Жилин.

Военный обозреватель отметил, что в Минобороны РФ «априори такое не возможно, потому что все, что связано с национальной безопасностью находится под контролем».

«Поэтому мы можем быть спокойны, там занимаются ребята high класса. И самое главное, что между Министерством обороны и ФСБ существуют дружеские отношения по обеспечению безопасности двух ведомств», - резюмировал Александр Жилин.

Ранее сообщалось, что американские солдаты случайно «рассекретили» местоположение военных баз США, благодаря недоработке в приложении Strava, которое создано для отслеживания спортсменами своих достижений. Так, в ноябре прошлого года разработчики социальной сети создали интерактивную карту Global Heat Map, на которой высвечиваются все районы, где пользователи занимаются спортом. Кроме того, при увеличении изображения можно рассмотреть дорожки, по которым бегут спортсмены.

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