Археологи обнаружили доисторический «мелок»

Археологи из Великобритании обнаружили один из наиболее древних примеров красящего вещества. Он выполнен в виде небольшого брусочка, который напоминает современные восковые мелки.

Находка представляет собой небольшой кусочек охры длиной 22 мм и шириной 7 мм. Кроме того, на его поверхности много полос и бороздок. Исследователи предположили, что его могли использовать для покраски шкур или раскрашивания рисунков примерно 10 тысяч лет назад, сообщается в Journal of Archaeological Science: Reports.

«Цвет был очень важной частью жизни охотников и собирателей, а охра дает яркий красный цвет. Он был очень важен в период мезолита и мог использоваться различными способами», - рассказал археолог из Йоркского университета Энди Нидхэм.

По его словам, у предмета «граненый наконечник, который из округлого стал заостренным», что доказывает использование «мелка».

Археологи обнаружили «мелок» вблизи древнего озера, которое сейчас покрыто торфом, на территории Северного Йоркшира.

Ученые уже находили неподалеку немало предметов, которые относятся к мезолиту. Среди них – подвески и головные уборы шаманов с оленьими рогами.

Ранее группе археологов из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) удалось обнаружить древнюю модель Вселенной, созданную племенем ацтеков более тысячи лет назад.