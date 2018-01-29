Владельцев оружия могут одеть в спецжилеты

В Госдуме разрабатывают проект закона, который обяжет владеющих оружием граждан носить спецжилеты или опознавательные знаки, по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов.

Как заявил в интервью «Парламентской газете» заместитель главы фракции «Справедливая Россия», автор инициативы Олег Нилов, в случае утверждения закона, специальные жилеты будут носить все владельцы огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — приводит издание заявление Нилова.

По словам парламентария, владелец оружия «ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения», а также не должен брать его с собой в общественные места и увеселительные заведения.

В материале отмечается, что в России насчитывается до 8 миллионов человек, владеющих огнестрельным оружием.

Ранее сообщалось, что на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лихоборы» пассажир в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по охранникам из травматического оружия.