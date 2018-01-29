Жертвами нападения боевиков на здание военной академии в Кабуле стали 11 военнослужащих

Боевики совершили нападение на здание военной академии в Кабуле. В результате инцидента погибли 11 военнослужащих, еще 16 человек получили ранения.

По данным Министерства обороны Афганистана, атаку устроила группа террористов из пяти человек, которые использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщили очевидцы, на территории учебного заведения прогремели несколько взрывов.

Военнослужащие открыли ответный огонь, и боевики не смогли прорваться дальше первого КПП. В результате перестрелки, четверых преступников ликвидировали, еще одного удалось задержать.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная в России).

Ранее сообщалось, что боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel в афганском городе Кабул. В результате инцидента погибли иностранцы, в том числе граждане Украины.