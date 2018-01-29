Де Мистура прибыл в Сочи для участия в Конгрессе сирийского нацдиалога

В Сочи прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека организации Стаффаном Де Мистурой. Он примет участие в конгрессе национального диалога Сирии.

Эту встречу организовала Россия с целью для урегулирования конфликта в арабской республике. На черноморское побережье пригласили представителей всех политических сил Сирии - больше 1,5 тысяч человек, которые прибывают спецрейсами из Дамаска.

Ожидается, что на сочинском форуме будут сформированы несколько комиссий, в которые войдут как представители действующей власти, так и оппозиция. Все вместе они начнут работу над новой конституцией Сирии.

Все основные встречи пройдут 30 января, а на сегодня запланировано пленарное заседание и торжественный ужин. Россию на конгрессе представит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев. Также ожидают прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что первые участники Конгресса сирийского нацдиалога уже прибыли в Сочи. Среди них – самые разные представители сирийского общества – от политиков, инженеров, служащих, учителей, адвокатов и студентов до ветеринаров, портных, парикмахеров и кузнецов.