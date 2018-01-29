Краснодарская полиция разыскивает осквернивших Вечный огонь школьниц

Кубанские полицейские ведут поиск двух школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске.

Как сообщает автор youtube-канала «ЧП Краснодар», инцидент произошел в парке 30-летия Победы, расположенном в городе Абинск, Краснодарского края.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как две девушки сначала согревали руки у пламени, а затем начали танцевать. В конце своей выходки школьницы наплевали в чашу Вечного огня.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Польше был осквернен памятник благодарности Красной Армии.