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Краснодарская полиция разыскивает осквернивших Вечный огонь школьниц

Роман Захаров
10:44 29.01.2018
Подростки грели руки и танцевали возле пламени, а после наплевали в чашу Вечного огня.
Видео: Светлана Гоф/youtube

Кубанские полицейские ведут поиск двух школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске.

Как сообщает автор youtube-канала «ЧП Краснодар», инцидент произошел в парке 30-летия Победы, расположенном в городе Абинск, Краснодарского края.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как две девушки сначала согревали руки у пламени, а затем начали танцевать. В конце своей выходки школьницы наплевали в чашу Вечного огня.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Польше был осквернен памятник благодарности Красной Армии. 

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