Авиация МЧС РФ прекратила поиск пропавшего судна «Восток» в Японском море

Авиация МЧС России прекратила поиски пропавшего судна «Восток» в Японском море по причине плохих погодных условий.

Два самолета Бе-200 пока не могут работать из-за низкой облачности.

Ожидается, что амфибии смогут снова подняться в воздух только утром во вторник, 30 января.

Район операции покинули и теплоход «Кунашир» у которого кончается топливо, и траулер «Вектор» - его капитан сообщил об обледенении. Сейчас в зоне срабатывания аварийного маяка остается только судно «Спасатель Заборщиков».

По данным синоптиков, видимость в акватории ухудшается. В настоящее время она составляет всего полмили.

Рыболовецкое судно «Восток» пропало 25 января, на борту было 20 человек. После подачи сигнала бедствия экипаж перестал выходить на связь. В первые дни поисковой операции удалось найти два плота. Людей на них не обнаружено. В настоящий момент было обследовано почти 30 тысяч кв. км. акватории Японского моря.