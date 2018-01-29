Маневренность и незаметность: новый двигатель Су-57 впечатлил китайские СМИ

Китайский портал Sina отметил, что благодаря новому двигателю новейший российский истребитель Су-57 способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.

Отмечается, что сопло нового двигателя Су-57 имеет зубчатую внешнюю кромку и ровную внутреннюю поверхность, благодаря чему силовая установка может приобретать наибольшие стелс-возможности и сохранять при этом высокую маневренность.

Портал также подчеркивает, что новые преимущества Су-57 получил благодаря крыльчаткам компрессора нового российского двигателя – они имеют радиопоглощающую конструкцию, что позволяет повысить незаметность истребителя.

Маневры в полете стимулируют смешивание горячего воздуха из двигателя и сравнительно холодного воздуха окружающей среды. Также между внутренней поверхностью и внешней кромкой может проходить поток холодного воздуха, что позволяет снизить инфракрасную видимость Су-57.

В заключении портал приходит к выводу, что благодаря данным качествам российский истребитель может превзойти американский F-22.

Ранее эксперт Виктор Баранец в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал о возможностях Су-57 с новым двигателем. Так, по словам эксперта, на Су-57 с двигателями второго этапа установлены двигатели, которые практически на треть мощнее тех, что устанавливались на истребители с двигателями первого этапа