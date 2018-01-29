В США пассажирский самолет «припарковался» на автотрассе

Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную трассу недалеко от Лос-Анджелеса.

Как сообщает NBC Los Angeles, инцидент произошел в районе Коста-Меса. По данным телеканала, приземлившееся на дорогу воздушное судно направлялось в местный аэропорт John Wayne, однако во время полета у него случились проблемы с двигателем.

На кадрах, опубликованных одним из пользователей Twitter, видно, как небольшой самолет стоит на обочине автотрассы, а мимо него проезжают автомобили.

Отметим, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.