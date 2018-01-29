Половина автомобилей «Богдан», переданных ВСУ, оказались неисправны

Завод «Богдан» передал на вооружение армии Украины неисправные автомобили, рассказала член Совета волонтеров при Минобороны Украины Валентина Варава.

По ее словам, в зону так называемой «АТО» прибыли 50 машин «Богдан-2251», из которых практически половина оказались неисправными. Пять машин удалось починить на месте, еще 17 отправлены на ремонтные базы, а три – отосланы производителю из-за заводского брака, сообщает «Громадьске радио».

Всего ВСУ получат 100 автомобилей «Богдан», пока же передана первая партия из 50 машин.

Стоит отметить, что нынешний президент Украины Петр Порошенко ранее являлся совладельцем корпорации «Богдан».