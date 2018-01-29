Восточная пума официально признана вымершей

Восточная пума признана в США вымершим видом животных. Распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Восточная пума была признана вымершей на основе доступной научной и коммерческой информации. За 80 лет наблюдений не было обнаружено ни одной популяции или одиночных животных. Распоряжение вступает в силу 22 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.

Ранее международный союз охраны природы вычеркнул из списка вымирающих видов снежного барса. Число особей данного вида превысило порог в 7500 животных.