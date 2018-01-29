Пентагон: 50% самолетов F-35 не готовы к бою

Лишь половина американских бомбардировщиков пятого поколения F-35 готова к бою, остальные, ненадежны и имеют тысячи дефектов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный в Пентагоне.

По словам главы отдела военного ведомства по войсковым испытаниям Роберта Белера, все усилия, направленные на увеличение надежности этих самолетов застопорились из-за многочисленных проблем.

Так программное обеспечение для бомбардировщиков обновлялось уже 31 раз, но существенных результатов это не принесло. Многие недостатки до сих пор остаются неликвидированными. Несмотря на постоянно увеличивающееся число самолетов, количество исправных F-35 остается на уровне 50%, посетовал военный чиновник.

Например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Кроме того, на них не работает запуск ракет типа «воздух-воздух» AIM-120 и сброс боеприпасов «воздух — земля».

Также плохо функционирует дисплей, вмонтированный в шлем пилота. Часто на нем неправильно отображаются данные о полете и целях. А несовершенная система диагностики обнаруживает «отказы» систем, которые на самом деле функционируют нормально.

Автор документа пишет, что 16-летние разработки F-35 необходимо завершить интенсивными войсковыми испытаниями, которые запаздывают уже на год, и скорее всего не будут завершены даже к декабрю 2019 года.