Танкер с российским газом прибыл в порт Бостона

Танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, доставил первую партию российского сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» из России, сообщило агентство Bloomberg. Береговая охрана порта позднее подтвердила факт прибытия.

Отмечается, что танкер прибыл в Бостон еще 24 января, однако находился на рейде недалеко от причала. Изначально доставка планировалась на 20 января, однако французское судно 19-го числа изменило курс, отметив, что это обусловлено погодными условиями.

О том, что «Ямал СПГ» отправит в Бостон газ стало известно, еще в начале месяца. С российского предприятия его доставили в Великобританию, там отгрузили в порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на танкер Gaselys и отправлен в Бостон.