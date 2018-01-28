В 2020 году на орбите Земли появятся спутники-заправщики

Необитаемые космические аппараты компании Effective Space, которые запустят в 2020 году, будут дозаправлять спутники связи, израсходовавшие топливо.

Спутники связи корректируют высоту орбиты при помощи двигателей, однако запасы топлива в них ограничены. Сейчас ресурсы спутников связи рассчитаны на 10-15 лет, после чего они плавно снижаются и прекращают свою работу, становясь космическим мусором.

Решить проблему продления ресурса спутников связи намерены при помощи дозаправщиков Space Drone, которые будут нести на своем борту несколько сотен килограммов топлива, сообщает Spacenews. Кроме того, дозаправщики могут сами утилизировать спутники связи, в случае обнаружения неисправностей, направляя их к Земле.

Компания уже подписала договоры с несколькими компаниями связи. При этом сами космические дозаправщики находятся в стадии разработки.

По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), на орбите Земли находится более 750 тысяч обломков размером более одного сантиметра, что представляет серьезную угрозу для летательных аппаратов.