Японский турист залез в реку в Якутии в -60 °C: видео

На видео, выложенном в Сеть, видно как японец в одном нижнем белье вылезает из микроавтобуса, и, крича, что есть сил, бежит к реке. Окунувшись, мужчина выбирается и мигом оказывается машине.

Зачем он провернул все эти действия, не объясняется. Пользователи соцсетей заинтересовались, почему при -60 °C не замерзла вода, и пошутили, что японца видимо просто искупали в жидком азоте.

«Японцы все-таки психи, а этот еще и бессмертный», - написал пользователь.

«Присвоить гражданство РФ и гектар выдать на Дальнем Востоке», - пишет второй.

В целом россияне озаботились состоянием здоровья туриста уже после купаний. Они выразили надежду, что он не отморозил себе что-нибудь и «жить будет».