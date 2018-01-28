США создают новую самоходную гаубицу - National Interest

Пентагон занялся разработкой новой самоходной гаубицы, которая по плану американских военных чиновников превзойдет все существующие в мире артиллерийские установки данного типа, сообщило издание National Interest со ссылкой на генерал-майора американской армии Дэвида Бассета.

Отмечается, что самоходная артиллерийская установка будет создана на базе существующей M109A6 Paladin, но в отличие от предшественницы она будет лучше защищена, к тому же скорость ее передвижения увеличится в разы. Цели она будет уничтожать на максимальном расстоянии в 70 километров.

«Сейчас мы обладаем пушкой в 39 калибров, которая используется нашей армией с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния», - заявил Дэвид Бассет.

По его словам, новую установку нужно будет поставить на более мощные шасси. По словам американских экспертов, способность будущей гаубицы поражать цели на расстоянии до 70 километров - значительный скачок возможностей для артиллерии США.