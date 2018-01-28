Опубликованы кадры с места стрельбы на «Славянском бульваре» в Москве

Неизвестный застрелил мужчину в переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Кадры с места происшествия появились в распоряжении сайта «Звезда».

Сегодня вечером стало известно о стрельбе на западе столицы. По предварительным данным, этому предшествовала ссора, разгоревшаяся в компании мужчин. Злоумышленник произвел в противника выстрел из травматического пистолета, после чего покинул место происшествия, его разыскивают.

Правоохранительные органы работают на месте ЧП.