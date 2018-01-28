На Кипре прошел первый тур президентских выборов: Анастасиадис лидирует
Первый тур президентских выборов на Кипре, который состоялся в это воскресенье, 28 января, не выявил победителя.
Фото: Xinhua / Pio / Globallookpress
Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис лидирует на президентских выборах в первом туре с 42% голосов, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-полов.
Также во второй тур выборов главы государства проходит представитель левой партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас с 29% голосов. Всего в выборах участвуют девять кандидатов в президенты.
Отмечается, что второй тур президентских выборов пройдет 4 февраля. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше остальных в первом туре.