На Кипре прошел первый тур президентских выборов: Анастасиадис лидирует

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис лидирует на президентских выборах в первом туре с 42% голосов, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-полов.

Также во второй тур выборов главы государства проходит представитель левой партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас с 29% голосов. Всего в выборах участвуют девять кандидатов в президенты.

Отмечается, что второй тур президентских выборов пройдет 4 февраля. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше остальных в первом туре.