На западе Москвы застрелили мужчину

Неизвестные застрелили мужчину у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Об этом рассказал сайту «Звезды» источник в правоохранительных органах.

«Около 20.35 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранениями по адресу: Славянский бульвар, дома 2», - сообщил источник.

По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора нескольких мужчин. Злоумышленник скрывается.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства происшествия.