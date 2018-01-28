Волкер о миротворцах: никто не лишит Россию права вето в ООН

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, комментируя вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс, отметил, что Россию невозможно лишить права вето в голосовании по поводу миротворческой миссии на юго-востоке страны. Об этом сообщает «112 Украина».

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», - отметил спецпредставитель США.

По его словам, крайне важно «коммуницировать с Россией напрямую», поскольку она играет ключевую роль. Волкнер подчеркнул, что чтобы решить конфликт в Донбассе, «необходим диалог».