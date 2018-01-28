Волкер о миротворцах: никто не лишит Россию права вето в ООН
Россию не могут лишить права вето в голосовании по миротворцам ООН на востоке Украины, заявил спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.
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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, комментируя вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс, отметил, что Россию невозможно лишить права вето в голосовании по поводу миротворческой миссии на юго-востоке страны. Об этом сообщает «112 Украина».
«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», - отметил спецпредставитель США.
По его словам, крайне важно «коммуницировать с Россией напрямую», поскольку она играет ключевую роль. Волкнер подчеркнул, что чтобы решить конфликт в Донбассе, «необходим диалог».