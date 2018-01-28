Эксперты составили топ-10 самых дешевых иномарок в России

Автомобильные эксперты составили рейтинг самых дешевых иномарок, которые можно приобрести в России. Об этом пишет «Политэксперт».

Наиболее дешевой иномаркой эксперты назвали узбекский хэтчбэк Ravon R2, стоимость которого составила 439 тыс. рублей. Модель оснащена 1,25-литровым двигателем мощностью 85 «лошадок» и АКПП.

На второе место попал японский седан Datsun on-DO, который стоит 444 тыс. рублей, однако машины этого бренда в 2018 году поднялись в цене до 451 000 рублей. Тройку замыкает автомобиль Ravon Nexia, который оценивается в 449 тыс. рублей. Седан оснащен 1,5-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей».

В топ-5 также попали «китаец» Brilliance H230 (460 тыс. рублей) и французский Renault Logan (479 тыс. рублей). В десятке оказались FAW Oley (491 тыс. рублей), Ravon R4 (499 тыс. рублей), Renault Logan (499 тыс. рублей), Renault Sandero (499 тыс. рублей) и Ravon Gentra (549 тыс. рублей).