Опубликован тизер нового болида серии Formula E

Появились первые тизерные фото нового электрического болида Formula E. Модель дебютируют в гоночном сезоне 2018 – 2019, а на публике ее представят 30-го января в Женеве.

Снимки опубликовали организаторы гоночной серии Formula E в социальной сети в Twitter. Разработкой электрокара занимались представители компании SPARK racing Technology.

Болиды Formula E оснащены системой Halo, благодаря которой можно обеспечить защиту головы пилота. Емкость аккумуляторов гоночных автомобилей будет увеличена, что позволит драйверам преодолевать расстояние целиком, без смены авто на пит-стопах.