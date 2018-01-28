Опубликован тизер нового болида серии Formula E
Электрокар будет оснащен системой Halo, обеспечивающей защиту головы пилота.
Фото: imago/ sportfotodienst/ Globallookpress
Появились первые тизерные фото нового электрического болида Formula E. Модель дебютируют в гоночном сезоне 2018 – 2019, а на публике ее представят 30-го января в Женеве.
Снимки опубликовали организаторы гоночной серии Formula E в социальной сети в Twitter. Разработкой электрокара занимались представители компании SPARK racing Technology.
30/01/18 😇 << It’s coming #Gen2 #FIA #ABBFormulaE pic.twitter.com/Kc9FviLPxg— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 27 января 2018 г.
Болиды Formula E оснащены системой Halo, благодаря которой можно обеспечить защиту головы пилота. Емкость аккумуляторов гоночных автомобилей будет увеличена, что позволит драйверам преодолевать расстояние целиком, без смены авто на пит-стопах.