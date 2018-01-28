Google случайно распространила вирус на 4 млн смартфонов Android – СМИ

Компания Google случайно заразила около четырех миллионов работающих на Android смартфонов опасным вирусом DressCode. Вредоносную программу обнаружил анонимный хакер, пишет «360».

Google еще в 2016 году сообщила, что закрыла все уязвимости, благодаря которым этот троян работает, однако он продолжает действовать.

DressCode, внедряясь в систему, создает поддельный трафик на рекламу, обогащая своих создателей. При этом вирус отрицательно сказывается на работе телефонов. Для защиты от DressCode рекомендуется использовать качественные антивирусные программы.