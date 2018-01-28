Украинского депутата застрелили во время охоты в Сумской области
В Сумской области Украины из-за несчастного случая на охоте погиб депутат Лебединского райсовета Иван Легкий.
Фото: lbd.sm.gov.ua
В Сумской области Украины депутат Лебединского райсовета, замглавы районной администрации Иван Легкий погиб в результате выстрела во время охоты. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Отмечается, что инцидент произошел утром 28 января в районе села Московский Бобрик. По данным правоохранителей, 60-летний депутат погиб мгновенно.
На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».