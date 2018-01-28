Мини-пиг научился кататься на серфе: видео

Мини-пиг из Сан-Франциско научился кататься на серфе с хозяином, любит плавать и загорать. Об этом пишет Daily Mail.

Калифорнийская талантливая свинья по кличке Пиклз (Соленый Огурец) любит качаться на волнах на доске, чем и привлекла внимание прессы к себе и своим хозяевам. По словам Мэдди Джонсона, мини-пиг обожает воду и плавание, что свойственно далеко не всем свиньям.

«Он любит воду, и он любит бегать по побережью океана и плавать. Он даже просится со мной в утренний душ», – рассказал хозяин мини-пига.

Он отметил, что Пиклз в свободное время посещает «занятия ловкости» для собак и любит ходить в походы. Однако предпочитает животное проводить время на побережье в Калифорнии.