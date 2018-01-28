Неизвестные устроили заезд по тротуарам ночной Москвы: видео
На записи, опубликованной в Сети, автомобиль едет по столичным тротуарам.
Фото: majorka_777_ / instagram
Видео: majorka_777_ / instagram
Неизвестные устроили ночной заезд по тротуарам Москвы. Запись, на которой водитель нарушает правила дорожного движения, выложена на странице majorka_777 в социальной сети Instagram.
«Ребята обкатывают тротуары ночной Москвы, пока дорожники отдыхают», – говорится в комментарии к данному посту.
На кадрах видно, как водитель едет по проезжей части, а затем сворачивает на тротуар. Где именно сделана запись, не сообщается.