Астроном-любитель случайно обнаружил потерянный более 10 лет назад спутник NASA

Канадский астроном-любитель обнаружил потерянный более десяти лет назад спутник NASA, сообщает издание TechTimes.

По данным издания, 20 января Скотт Тилли пытался найти секретный американский спутник Zuma, обломки которого рухнули в Индийский океан. Однако астроном смог поймать сигнал пропавшего 18 декабря 2005 года спутника Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE).

Тилли написал о находке в своем блоге, однако на новость сначала никто не обратил внимания. Тогда он связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем. После этого инженеры из Центра космических полетов Годдарда подтвердили, что смогли поймать сигнал с IMAGE. В NASA начали устанавливать контакт со спутником.

Отмечается, что находка потерянного десять лет назад спутника открыла возможности для продолжения миссии NASA – мониторинга магнитосферы Земли.