Пермячка завоевала титул «Мисс бикини мира»

Жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Об этом она сообщила в своем Instagram.

Как сообщается на сайте мероприятия, девушка учится в вузе, любит петь и заниматься танцами, работает моделью.

Также 19-летняя россиянка оказалась среди первых 15 самых красивых в мире девушек на международном конкурсе «Мисс туризм мира» в Малайзии.

На родине Хохлова уже завоевала несколько титулов: «Miss Diamond Star», «Юная краса России» и «Мисс жемчужина России».

Финал конкурса состоялся 27 января, его победительницей стала участница из Колумбии Андреа Гутьеррес.