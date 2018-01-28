В Финляндии выбирают президента

В Финляндии проходят президентские выборы. Участки открылись в 09:00 по местному времени и закроются в 20:00.

Всего правом голоса обладают 4,5 миллиона жителей страны, достигших совершеннолетия.

За пост главы Финляндии борются сразу восемь кандидатов, но социологи уже определились с вероятным победителем – это действующий лидер Саули Ниинисте.

Как показывают опросы, его поддержат 60% избирателей. Так что, скорее всего, второго тура не потребуется. В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента состоится 1 февраля.

Ранее в Чехии по итогам второго тура голосования Милош Земан был переизбран на второй президентский срок с 51,36% голосов.