В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Последние почести певице отдали в Театре музыкальной комедии, где в 70-е годы выпускница музыкального училища начинала творческий путь и быстро завоевала любовь зрителей.

Проститься с певицей в театр пришли сотни людей – родные, друзья и коллеги Людмилы Сенчиной.

«Неповторимая Золушка – она навсегда останется в наших сердцах именно такой. Неповторимой, честной, нежной, искренней, чистой, любящей. Она любила всех нас. Она любила страну, она любила народ», – поделился воспоминаниями артист Иосиф Кобзон.

Людмила Сенчина умерла в Санкт-Петербурге утром 25 января. Артистке было 67 лет.