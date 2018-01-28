Мария Максакова сообщила о смерти отца

У певицы и бывшего депутата Госдумы России Марии Максаковой умер отец. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Facebook.

«Мой любимый папа. Спасибо тебе за все», – написала она.

Певица также опубликовала ролик, составленный из совместных ее с отцом фотографий, фоном для которых стала песня, исполненная самой Максаковой.

Весной 2017 года Максакова перенесла еще одну потерю: 23 марта в Киеве был застрелен ее муж Денис Вороненков.