Восемь пострадавших: под Воронежем автомобиль врезался в микроавтобус

В Семилукском районе Воронежской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в ходе которого пострадали восемь человек. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по региону.

ДТП произошло около 07:30 по местному времени. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, двигавшийся с пассажирами по автодороге Курск – Воронеж – Борисоглебск, допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате водитель легкового автомобиля погиб до прибытия скорой медицинской помощи, все его пассажиры получили травмы. Кроме того, пострадали водитель и два пассажира микроавтобуса. Легковой автомобиль в ходе аварии буквально смяло.

Точная причина дорожно-транспортного происшествия уточняется. На месте работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа.