«У НАТО проблемы»: западные СМИ обеспокоены отсутствием у Запада конкурентов Су-57

Страны НАТО не имеют самолета, который мог бы противостоять российскому многофункциональному истребителю Су-57. К такому выводу пришли авторы немецкого издания Contra Magazine.

Лучшим самолетом, которым сейчас владеет НАТО, авторы материала называют истребитель Eurofighter четвертого поколения. Этот боевой самолет оставляет позади даже американский F-22 Raptor, говорится в тексте.

В целом американский подход к производству боевых самолетов «революционным» путем в статье называется губительным и негативно повлиявшим на европейское самолетостроение, поскольку исключает важные пункты эволюции тех или иных моделей. Удачным американским самолетом авторы признают палубный F/A-18E/F Super Hornet, который прошел значительный эволюционный путь от F/A-18.

В качестве примера здравой эволюции истребителей также приводится модель развития российских самолетов. Проведя развитие от Су-24, который все еще активно эксплуатируется, через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57, российские ВКС РФ получили боевой самолет, с которым сейчас даже близко не могут сравниться ни Eurofighter, ни Super Hornet.