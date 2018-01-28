Ученый объяснил появление рогатых щук в Омской области

На днях омское издание Superomsk.ru сообщило о необычном улове одного из местных рыбаков, который поймал в реке Иртыш необычных рыб. У нескольких щук на голове выросли образования, напоминающие рога, за что их в Сети сравнили с драконами.

Причину такого необычного строения рыб объяснить пока не смогли. Местные журналисты предположили, что виной всему якобы заброшенный горно-обогатительный комбинат по добыче циркония, располагающийся в этом районе.

Наука, впрочем, с таким утверждением пока не согласна. Заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин в интервью каналу «360» заявил, что цирконий никак не мог повлиять на мутацию выловленных рыб.