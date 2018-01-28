Рекорд в миниатюре: в России создали самые маленькие в стране лапти

Мастерица из Чувашии Елена Клементьева создала самые маленькие в России лапти. О достижении сообщается на сайте управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар.

«Творческая мастерская этно-экологического комплекса "Ясна" представила экспертам Книги рекордов России самые маленькие лапти (четверик) с декупажем», – отмечается в сообщении.

Размер миниатюрных лаптей составляет десять на семь миллиметров. Отмечается, что вскоре информация о достижении появится на сайте Книги рекордов России.