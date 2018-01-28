Разъяренный слон напал на туристов во время сафари и сломал бивень

В Ботсване агрессивный слон напал на туристов во время сафари. Инцидент произошел 20 января в Национальном парке Чобе, сообщает издание Looptt.com.

Видео с инцидентом сняли сами туристы: на кадрах видно, как стадо слонов сначала переходит грунтовую дорогу, потом одно из животных внезапно поворачивает в сторону джипа с людьми и начинает его преследовать.

В результате слону удалось несколько раз атаковать машину, животное сломало бивень, после чего отступило. Есть ли пострадавшие среди туристов в результате ЧП, не сообщается.