Солист «Иванушки International» посвятил песню Трампу

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов посвятил песню президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу сразу после его избрания. Об этом артист рассказал сайту «Звезды».

По словам Григорьева-Апполонова, его вдохновило некоторое внешнее сходство с Трампом, на которое указали его друзья. Он решил написать песню в ироническом стиле, подчеркнув в ней уважение президента США к красоте славянских женщин.

«Когда Трампа избрали, в этот же день мне прислали фотографию, типа я похож. У меня возникла идея на кураже написать про него песню в иронически забавном стиле. Там припев "Трамп-ам-ам, трамп-ам-ам, я люблю славянских дам". Или "российских дам"… И достаточно забавные куплеты», – рассказал музыкант.

Однако наступили гастроли, и артист не успевал записать песню на написанный текст. Потом он забыл про свою идею, а когда вспомнил вновь, тематика стала уже неактуальной.