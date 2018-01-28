«АвтоВАЗ» получил патент на новый кроссовер Lada XCode

В базе Роспатента появился документ, посвященный новому кроссоверу производства «АвтоВАЗ». Как следует из представленных патентных изображений, речь, скорее всего, идет об автомобиле Lada XCode, передают «Автоновости дня».

Сам кроссовер Lada XCode был представлен публике в виде концепта на Московском мотор-шоу в позапрошлом году. Информации о серийном производстве нового концепт-кара на данный момент нет, и получение патента на Lada XCode не дает гарантий того, что модель пойдет в серию.

Тем не менее, по данным источника издания, серийный кроссовер на базе упомянутой модели может появиться примерно в 2021 году. Он будет использовать платформу Renault Global Acess и пополнит линейку Lada Grantа.

Ранее в Интернет попали снимки спортивной версии отечественного автомобиля Lada Vesta. Авторы поста пишут, что машина проходит дорожные испытания. По их словам, инженеры обкатывают двигатель и шасси автомобиля. Отметим, что тестовый экземпляр ездит без традиционной камуфляжной пленки.